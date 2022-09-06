Баня, прачечная, горячее питание: как организовано полевое обеспечение на учениях «Восток-2022»

В ходе учений приготовление пищи производится в полевых условиях в районах базирования соединений и воинских частей, а также на ходу со сменой местоположения.

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Подразделения МТО общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО) организовали всестороннее обеспечение деятельности участников стратегических командно-штабных учениц «Восток-2022» в полевых условиях. Об этом сообщает Минобороны России.

Специалисты подразделений материально-технического обеспечения своевременно развернули полевые кухни и предоставляют военнослужащим трехразовое горячее питание, соблюдая при этом все нормы санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе учений приготовление пищи производится в полевых условиях в районах базирования соединений и воинских частей, а также на ходу со сменой местоположения. Для обеспечения личного состава хлебом была организована круглосуточная работа полевых хлебозаводов с осуществлением его своевременной доставки на боевые позиции соединений.

Кроме того, более тысячи километров объездных путей были обследованы силами дорожно-комендантской службы соединений МТО Восточного военного округа (ВВО) в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». На самых сложных участках маршрутов движения воинских колонн были выставлены посты, развернуты пункты заправки, контроля технического состояния и ремонта военной техники.