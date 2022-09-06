ВДВ и ВТА ВКС РФ отработали десантирование личного состава, боевой техники и грузов на СКШУ «Восток-2022»

После выполнения задачи по захвату и уничтожению района базирования и командного пункта «противника» воинские части соединения перешли к обороне выгодного рубежа с целью не допустить прорыва его резервов во фланг ударной группировки.

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Десантники Ивановского соединения Воздушно-десантных войск совместно с военно-транспортной авиацией ВКС РФ в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали десантирование личного состава, боевой техники и грузов. Об этом сообщает Минобороны России.

В интересах ударной группировки и с целью содействия наступающим войскам в разгроме условного противника было осуществлено десантирование парашютным способом оперативного воздушного десанта. Подразделения в кратчайшие сроки провели мероприятия подготовки к десантированию, своевременно осуществили погрузку вооружения, специальной и военной техники, а также материальных средств в самолеты Ил-76МД и в установленное время десантировались в назначенном районе.

После выполнения ближайшей задачи по захвату и уничтожению района базирования и командного пункта «противника» воинские части соединения перешли к обороне выгодного рубежа с целью не допустить прорыва его резервов во фланг ударной группировки.

Всего в выполнении задач по десантированию личного состава, вооружения и военной техники, а также грузов и материальных средств и действиях в качестве оперативного воздушного десанта в рамках основного этапа масштабных военных учений «Восток-2022» было задействовано более тысячи военнослужащих Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ и до тридцати единиц десантируемой военной и специальной техники.

Ранее береговые войска на Сахалине сорвали высадку десанта условного противника. На полигоне Успеновский в самом разгаре активная фаза стратегических маневров «Восток-2022». Учебные бои развернулись и на морском театре. Тихоокеанский флот (ТОФ) вступил в борьбу с вражескими кораблями и подлодками.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.