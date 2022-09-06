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Взяли «в клещи»: кадры учений «Восток-2022» с участием Тихоокеанского флота

Анатолий Бородкин
01:30 06.09.2022
Основная задача подразделений - отработать слаженность действий смешанной группировки в обороне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Береговые войска на Сахалине сорвали высадку десанта условного противника. На полигоне Успеновский в самом разгаре активная фаза стратегических маневров «Восток-2022». Учебные бои развернулись и на морском театре. Тихоокеанский флот (ТОФ) вступил в борьбу с вражескими кораблями и подлодками.

Один из вертолетов условного противника с диверсионно-разведывательной группой на борту «уничтожен» в воздухе точным попаданием ракеты нашего ПЗРК. За остальными бортами неприятеля, с которых идет высадка десанта в режиме реального времени следят операторы наших беспилотников. Первая линия обороны втягивает вражеские подразделения в бой, отступая - заставляет их тратить боезапас, нести потери. Маневрировать эффективно у противника тоже не получится. Ключевые транспортные развязки заминированы. Наживку вражеский десант заглотил, и движется вперед. Прямиком на встречу с основными силами группировки.

Мотострелковая рота, усиленная танками Т-80, выдвигается на позиции. Их задача, занять главенствующую в районе высоту и удержать центр второй линии обороны, шквальным огнем не давая мобильным группам условного противника маневрировать. Тактический эпизод, который разыгрывается на полигоне Успеновский на Сахалине - первый этап крупнейших в этом году стратегических учений «Восток-2022». Основная задача подразделений - отработать слаженность действий смешанной группировки в обороне.

Левый фланг. Здесь попытки обойти наши позиции и ударить с тыла пресекают батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» и самоходных установок «Гиацинт». Артиллеристы должны уничтожить самые боеспособные соединения неприятеля. Тем временем, следуя легенде учений, по центру второй линии обороны нанесен удар боеприпасами, содержащими химические отравляющие вещества. Потерь среди личного состава нет, техника обработана специальным обеззараживающими составом. Экипажи возвращаются на позиции. Работа подразделений РХБЗ - финальный этап островного эпизода «Востока».

Маневры разворачиваются и в море. Отработать действия вышли корабли Тихоокеанского флота. Минное заграждение боевой корабль преодолел. Сопровождавшие его базовые тральщики расчистили тропу. Но, сигнальщики - служба, которая круглосуточно наблюдает за морем, обнаружила одиночную плавающую мину.

Принято решение незамедлительно ее уничтожить. В дело вступают боевой расчет скорострельной АК-630. Две большие дизельные подлодки из состава Дальневосточной флотилии сопровождают «Маршал Шапошников». Их задача в ходе этих учений «Восток-2022» сыграть роль субмарин условного противника. Подлодки опускаются на глубину. Охота за этим соединением «неприятеля» начинается. Здесь должна проявить себя морская тактическая авиация.

На вертолетной площадке «Маршала Шапошникова» появляется вертолет Ка-27. Это его противолодочная модификация. Основная задача машины - обнаруживать субмарины противника. Ка-27 находится на борту корабля постоянно, в специальном отсеке. Машину выкатывают на вертолетную площадку на корме корабля, и в течение 10 минут летающий локатор поднимается в воздух. Экипаж сбрасывает в море гидроакустическая систему. Еще полторы минуты и на расстоянии двух миль подводное судно условного противника обнаружено. Принято решение нанести удар по ней глубинной бомбой из реактивной установки РБУ-6000.

И кульминация эпизода - морской бой с неприятельскими кораблями. Кроме фрегата в него включились два ракетных катера Р20 и Р24. С «Маршала Шапошникова» огонь ведется из универсальной корабельной установки А190. Моряки фрегата и других кораблей Тихоокеанского флота передают эстафету крупнейших в этом году учений на сушу. На площадку главного эпизода «Востока-2022» -  полигон Сергеевский.

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