У летевшего из Екатеринбурга в Сочи самолета обнаружили неисправность
Сейчас борт возвращается в аэропорт вылета.
© Фото: Anton Belitsky, RussianLook, globallookpress
Сегодня у пассажирского самолета, совершавшего рейс из Екатеринбурга в Сочи, обнаружили неисправность в системе уборки шасси. Сейчас борт возвращается в аэропорт вылета.
«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси», - сообщает РИА Новости.
В данный момент самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово. Для пассажиров уже подготовили резервный борт.
Напомним, в конце июля произошел инцидент с самолетом Boening, летевшем из Грозного в Москву. Он вернулся в аэропорт из-за сработавшей индикации давления в салоне.