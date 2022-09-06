У летевшего из Екатеринбурга в Сочи самолета обнаружили неисправность

Сейчас борт возвращается в аэропорт вылета.

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Сегодня у пассажирского самолета, совершавшего рейс из Екатеринбурга в Сочи, обнаружили неисправность в системе уборки шасси. Сейчас борт возвращается в аэропорт вылета.

«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси», - сообщает РИА Новости.

В данный момент самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово. Для пассажиров уже подготовили резервный борт.

Напомним, в конце июля произошел инцидент с самолетом Boening, летевшем из Грозного в Москву. Он вернулся в аэропорт из-за сработавшей индикации давления в салоне.