На рейсе Грозный - Москва сработала индикация давления в салоне самолета

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Летевший из Грозного в Москву Boeing возвращается в аэропорт вылета из-за сработавшей индикации давления в салоне. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair.

«На рейсе Грозный - Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 000 метров и вернуться в аэропорт вылета», - рассказали в компании.

Там добавили, что ожидается штатная посадка, с экипажем и пассажирами «все в порядке».

Обновлено: по данным сервиса Flightradar24 на 16.18, самолет благополучно приземлился в аэропорту Грозного.

Пассажирский Boeing авиакомпании UTair, вылетевший в 14.56 по мск из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем.