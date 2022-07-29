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На рейсе Грозный - Москва сработала индикация давления в салоне самолета

Анна Касаткина
16:05 29.07.2022
Ожидается штатная посадка воздушного судна в аэропорту вылета.
На рейсе Грозный - Москва сработала индикация давления в салоне самолета
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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Летевший из Грозного в Москву Boeing возвращается в аэропорт вылета из-за сработавшей индикации давления в салоне. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair.

«На рейсе Грозный - Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 000 метров и вернуться в аэропорт вылета», - рассказали в компании.

Там добавили, что ожидается штатная посадка, с экипажем и пассажирами «все в порядке».

Обновлено: по данным сервиса Flightradar24 на 16.18, самолет благополучно приземлился в аэропорту Грозного.

Пассажирский Boeing авиакомпании UTair, вылетевший в 14.56 по мск из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем

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