Армия Восток-2022 Бойцы МТО обследовали более тысячи километров дорог в рамках учений «Восток-2022» Ян Брацкий Российские военнослужащие в круглосуточном режиме регулируют движение, осуществляют контроль за светомаскировкой и ликвидацией заторов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Более тысячи километров объездных путей были обследованы силами дорожно-комендантской службы соединений МТО Восточного военного округа (ВВО) в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». На самых сложных участках маршрутов движения воинских колонн были выставлены посты, развернуты пункты заправки, контроля технического состояния и ремонта военной техники. Российские военнослужащие в круглосуточном режиме выполняют задачи по регулированию движения, осуществляют контроль за светомаскировкой, ликвидацией «пробок» и задержание виновников дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, они осуществляют наблюдение за состоянием дорог, дорожных знаков и указателей, а также контролируют буксировку неисправных машин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика