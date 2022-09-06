В ожидании «Клондайка»: вице-премьер Чернышенко рассказал об этапах развития туризма в РФ

По прогнозам Дмитрия Чернышенко, к 2030 году стоит ожидать только прямых инвестиций на сумму 462 миллиарда рублей.

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Россию ждут «Клондайк» и огромная экономическая эффективность в сфере туризма. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022 в преддверии заседания президиума Госсовета под руководством президента России.

«Мы наблюдаем огромный неудовлетворенный спрос», - сказал он.

Что касается инвестиций в туристическую сферу, то за последние три года прослеживается резкий рост в данном направлении. Так, в 2020 году общая сумма вложений составила 11 миллиардов рублей, а в текущем году значение достигло 70 миллиардов рублей. По прогнозам Чернышенко, к 2030 году стоит ожидать только прямых инвестиций на сумму 462 миллиарда рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, сообщила, что в этом году россияне приобрели туристические путевки на сумму почти 7 миллиардов рублей, при этом кэшбэк составил 1,5 миллиарда рублей.

Ранее председатель союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь заявил, что в скором времени ожидается снятие ограничений в сфере туризма между Россией и Китаем, которые были связаны с эпидемией коронавируса, в связи с чем туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух стран. Он также отметил, что механизмы сотрудничества между Москвой и Пекином в области разработки вакцины от COVID-19 и других направлениях уже достаточно совершенны.