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В Китае заявили о скором снятии ограничений в сфере туризма с Россией

Максим Крюков
03:23 06.09.2022
Председатель союза китайских предпринимателей в РФ отметил, что механизмы сотрудничества между Москвой и Пекином в области разработки вакцины от COVID-19 и других направлениях уже достаточно совершенны.
В Китае заявили о скором снятии ограничений в сфере туризма с Россией
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В скором времени ожидается снятие ограничений в сфере туризма между Россией и Китаем, которые были связаны с эпидемией коронавируса, в связи с чем туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух государств. Об этом заявил председатель союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.

«В условиях пандемии отрасль туризма в Китае и России попала под удар первой. Богатейшие культурно-исторические и природные объекты России всегда притягивали огромный трафик туристов из Китая. Возобновление туризма неизбежно будет происходить при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан наших стран. Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты», - передают его слова РИА Новости с ВЭФ.

Он также отметил, что механизмы сотрудничества между Москвой и Пекином в области разработки вакцины от COVID-19 и других направлениях уже достаточно совершенны.

Ранее первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» заявил, что Вооруженные силы России готовы оказывать помощь в борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что российские военные медики помогали в борьбе с COVID-19, военные специалисты из России имели непосредственное отношение к созданию вакцины. Цаликов добавил, что ВС РФ достаточно уверенно справились с несколькими волнами пандемии.

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