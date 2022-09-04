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Из-за тайфуна около 4,3 тысячи японских домов остались без света

Марина Крижановская
04:29 04.09.2022
Прежде более 100 тысяч жителей префектуры Окинава были предупреждены об экстремальных погодных условиях и угрозе схождения оползней, а также о возможной эвакуации.
Из-за тайфуна около 4,3 тысячи японских домов остались без света
© Фото: Motoo Naka AFLO Globallookpress
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Тайфун «Хиннамнор» в Японии вызвал штормовой ветер, из-за которого произошли сбои с подачей электроэнергии. Вследствие этого пострадали не менее 4,3 тысячи жилых домов.

Стихия затронула префектуру Окинава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

Отмечено, что местные власти уже приступили к ликвидации последствий разгула стихии. Также приводится информация, что более 100 тысяч жителей префектуры были предупреждены об экстремальных погодных условиях и угрозе схождения оползней, а также о возможной эвакуации.

Годом ранее из-за действий мощного тайфуна «Чансу» в Японии пострадали пять жителей. Тогда из-за него были отменены 49 авиационных рейсов, имеющих в качестве начального или конечного пункта пути территории юго-запада страны или остров Сикоку.

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