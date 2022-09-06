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В МИД РФ рассказали, как долго украинцы смогут въезжать в Россию без визы

Максим Крюков
06:16 06.09.2022
Андрей Руденко напомнил, что с начала 2023 года прекратит свое действие российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках.
В МИД РФ рассказали, как долго украинцы смогут въезжать в Россию без визы
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в настоящее время Москва обсуждает ответные меры на введенный Киевом визовый режим для российских граждан, который начал действовать с 1 июля текущего года.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что у граждан Украины есть возможность въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года. Он напомнил, что с начала 2023 года прекратит свое действие российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках.

«Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах..., а также на связях с родственниками, проживающими в России», - сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом закрыть въезд на территорию Украины для россиян в ближайшие 50 лет. Президент обозначил, что последовательно поддерживает меры, направленные на усиление контроля за въездом граждан РФ.

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