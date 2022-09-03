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Зеленский отреагировал на петицию о запрете въезда граждан РФ на Украину

Алиса Краузе
00:59 03.09.2022
Президент Украины опубликовал ответ на петицию о запрете въезда на Украину для россиян.
Зеленский отреагировал на петицию о запрете въезда граждан РФ на Украину
© Фото: Sarsenov Daniiar Ukraine Preside Globallookpress
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Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом закрыть въезд на территорию Украины для россиян в ближайшие 50 лет. Президент обозначил, что последовательно поддерживает меры, направленные на усиление контроля за въездом граждан РФ.

Глава государства в качестве ответа на электронную петицию принял решение убрать возможность безвизового посещения страны для приезжих из России. Соответствующая мера была реализована через постановление кабмина Украины.

«Визовый режим с Россией действует с 1 июля 2022 года», - обозначено в тексте на портале электронных петиций.

Временные ограничения на пересечение украинской границы коснутся как граждан Российской Федерации, так и жителей приграничных регионов РФ. Помимо этого, согласно заявлению Зеленского, будет поощрена работа правительства по «продолжению соответствующей работы».

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