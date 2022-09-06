В стране и мире В МВД Казахстана сообщили о поддельном паспорте предполагаемой убийцы Дугиной Максим Крюков В ведомстве отметили, что готовы оказать всестороннюю помощь «по установлению объективных обстоятельств совершения преступления». © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости Читайте нас на: Паспорт гражданки Казахстана, который использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, является подделкой. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики. «Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой», - передают РИА Новости сообщение пресс-службы МВД. В ведомстве отметили, что готовы оказать всестороннюю помощь «по установлению объективных обстоятельств совершения преступления». Ранее стало известно, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк представлялась Юлией и показывала казахстанский паспорт. Кроме того, женщина арендовала гараж в четырех километрах от квартиры, где проживала более месяца. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика