Первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в рейс

Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования - оно способно проходить во льдах без привлечения ледокола.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Уникальное научно-исследовательское судно - ледостойкая платформа «Северный полюс» - вышло в первый рейс 1 сентября. Перед выходом в плавание на судне прошла церемония поднятия флага России.

На борту нового судна в Центральную Арктику отправится экспедиция «Северный полюс - 41», которая станет продолжением легендарной отечественной программы дрейфующих полярных станций, заложенной в 1937 году четверкой полярников под руководством Ивана Папанина.

«ЛСП "Северный полюс" - уникальный совместный проект российских ученых, проектантов КБ "Вымпел" и судостроителей "Адмиралтейских верфей", не имеющий аналогов в мировой практике... Это судно способно противостоять тяжелейшим погодным условиям, выдерживать ледовые сжатия во время дрейфа и при этом обеспечивать комфортную, безопасную работу участников научной экспедиции. Горжусь и от души благодарю корабелов ОСК за создание уникальной инженерной идеи и ее воплощение», - заявил гендиректор Объединенной строительной корпорации Алексей Рахманов.

ЛСП «Северный полюс» предназначена для проведения круглогодичных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно прибывает к месту дрейфа по воде или тонкому льду, затем вмораживается в лед и может до двух лет дрейфовать вместе с ледяным массивом. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Оно способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа Ми-8 АМТ (Ми-17).