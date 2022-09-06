Госдеп США осудил теракт у посольства России в Кабуле

Взрыв у здания дипмиссии РФ, в результате которого погибли двое сотрудников, прогремел днем 5 сентября.

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Власти Соединенных Штатов осуждают теракт у посольства России в Кабуле и выражают соболезнования близким погибших. Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

«Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю террористическую атаку у посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших», - написал Уэст в Twitter.

Взрыв у здания дипмиссии РФ прогремел днем 5 сентября, когда дипломаты вышли объявить имена претендентов на получение визы. Охранники посольства заметили и застрелили смертника на подходе к посольству, однако он успел привести взрывное устройство в действие. В результате теракта погибли двое сотрудников посольства. Погибшие и пострадавшие есть также среди мирных афганских граждан.

Позже стало известно, что запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за произошедшее. В настоящее время проводится расследование инцидента. Российский МИД находится в тесном контакте с властями и правоохранительными органами Афганистана.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.