Вице-премьер Трутнев: в ВЭФ-2022 участвуют гости из 68 стран

По его мнению, это говорит о том, что, несмотря на изменившуюся ситуацию в мире, тем не менее у стран остается интерес друг к другу.

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В Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит на острове Русский во Владивостоке, принимают участие гости из 68 государств, в том числе представители США, Японии, Европы. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

«В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем совсем не только близкие к Дальнему Востоку, это Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия», - передают его слова РИА Новости с сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его мнению, это говорит о том, что, несмотря на изменившуюся ситуацию в мире, тем не менее у стран остается интерес друг к другу, подчеркнув, что все еще есть шанс на понимание.

Ранее «Звезда» рассказала, как прошел первый день ВЭФ-2022 на острове Русский. Участников форума поприветствовал лично президент России Владимир Путин.