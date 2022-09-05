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Инновации и амурские тигры: как прошел первый день ВЭФ-2022 на острове Русский

Константин Коковешников
23:00 05.09.2022
Участников форума поприветствовал лично президент страны Владимир Путин.
Инновации и амурские тигры: как прошел первый день ВЭФ-2022 на острове Русский
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин направляется с Камчатки во Владивосток, где уже завтра будет наблюдать за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Он также выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, который уже стартовал. В ходе многочисленных встреч и круглых столов тысячи участников из десятков стран обсуждают перспективные проекты и заключают контракты. Много внимания уделяется и защите окружающей среды.

Восточный экономический форум задумывался для обсуждения мировых финансов, но уже давно вышел за пределы сугубо узкого мероприятия. Крупнейшие предприятия со всей страны на стенде Минпромторга представляют инновационные разработки. В их числе - протез руки, который позволяет чувствовать малейшие прикосновения.

На лужайке Дальневосточного федерального университета, который по традиции принимает форум, выгуливают робота-пса, способного по лицу узнавать человека. Внутри него - полностью отечественное программное обеспечение.

Славящаяся своим янтарем Калининградская область специально для Дальнего Востока собрала уникальную мозаику в форме одного из его главных символов. Амурский тигр, находящийся на грани исчезновения как минимум в двух регионах России - в своей естественной среде обитания. Представители тринадцати стран мира обсуждают вопрос увеличения популяции этих животных. В год тигра, который по восточному календарю бывает раз в двенадцать лет.

Участников форума приветствует лично глава государства.

«С удовольствием отмечу достижения коллег из Индии, Непала, Бутана, Китая, где популяции большой дикой кошки уверенно растут. Нам в России тоже есть, чем гордиться. Двенадцать лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами - порядка 750-ти. Это результат системных мер, реализованных на государственном уровне, но, прежде всего, зримое воплощение слаженной, упорной работы российских ученых, энтузиастов и природоохранных организаций», - говорит он.

С прошлого форума в Санкт-Петербурге популяция тигров в мире выросла почти в полтора раза. Но в отдельных странах, вроде Лаоса, они исчезли совсем. Главная угроза - браконьерство, от которого страдает даже Индия, где проживает две трети всей популяции тигров на планете.

Амбассадор форума по сохранению тигра - российский певец Дима Билан. Недавно артист взял шефство над тигренком, который из-за катаракты полностью ослеп, сейчас к нему наполовину вернулось зрение.

Если раньше от рук браконьеров в России ежегодно гибло до 70-ти тигров, то с введением за охоту на них уголовного преследования - лишь 15 животных. Специально к форуму открыли целый дом тигра и улицу Дальнего Востока. Так называется выставка, на которой представлены обычаи и традиционные ремесла каждого из входящих в его состав одиннадцати регионов.

Хорошему настроению участников форума не помешала даже погода. На Приморье надвигается супертайфун. По прогнозам синоптиков, основной удар стихии придется на завтра, когда открывается деловая программа. В этом году на Восточный экономический форум аккредитованы 4000 участников и журналистов из 60-ти стран мира.

Главная тема форума - формирование многополярного мира. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не будет изолироваться от других стран, а попытки некоторых из них запретить въезд российским гражданам лишь открывают возможности для внутреннего туризма. Уже завтра Путин обсудит это с главами регионов на заседании президиума Госсовета.

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