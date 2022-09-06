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Надаль проиграл в 1/8 US Open Тиафо и покинул турнир

Ян Брацкий
02:47 06.09.2022
US Open проходит с 29 августа по 11 сентября, действующим победителем турнира среди мужчин является россиянин Даниил Медведев.
Надаль проиграл в 1/8 US Open Тиафо и покинул турнир
© Фото: JAVIER ROJAS, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль покидает Открытый чемпионат США по теннису, уступив хозяину корта Фрэнсису Тиафо по итогам 1/8 финала US Open. Соперникам потребовалось 3,5 часа, чтобы выявить лучшего.

Сеты завершились со счетом 4:6, 6:4, 4:6 и 3:6 в пользу американца, пишет «Спорт-Экспресс». Теперь обидчик Надаля встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев также прекратил борьбу на Открытом чемпионате США. Действующий обладатель US Open проиграл в четырех партиях австралийцу Нику Кирьосу в четвертом круге турнира Большого шлема. Поединок продолжался 2 часа 56 минут и завершился со счетом 6:7, 6:3, 3:6, 2:6 в пользу Кирьоса. По этой причине спортсмен из России потеряет первую строчку в рейтинге.

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