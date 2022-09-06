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В США назвали пост посла в России ключевым

Ян Брацкий
23:26 06.09.2022
Прежний посол США в России Джон Салливан покинул свой пост в минувшее воскресенье, спустя почти три года работы в Москве.
В США назвали пост посла в России ключевым
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Global Look Press
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Кандидатура на пост посла США в России пока не найдена. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим вопросам Джон Кирби.

«Предстоит номинация, о которой мы объявим, это ключевой дипломатический пост», - цитируют чиновника «Известия».

Кроме того, он добавил, что не обладает информацией о сроках представления нового посла.

Четвертого сентября стало известно, что посол США в России Джон Салливан завершил свою работу и покинул Москву. На должность Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на своем посту почти три года. В дипмиссии уточнили, что Элизабет Руд будет исполнять обязанности поверенного в делах посольства США в Москве до прибытия преемника Джона Салливана.

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