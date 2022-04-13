На аллее Славы в Херсоне вновь загорелся Вечный огонь

По словам местного жителя, Вечный огонь был специально отключен - «то ли из-за какой-то экономии, то ли из-за того, что люди забыли свою историю».

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В Херсоне на аллее Славы вновь загорелся Вечный огонь. Сообщается, что пламя не горело весь последний год. Теперь рядом с горящим огнем лежит венок. Все это стало возможным благодаря полному контролю города Вооруженными силами России.

Как передает РИА Новости слова местного общественного деятеля Кирилла Стремоусова, огонь то зажигали, то тушили.

«Вечный огнь то зажигали, то тушили. Но как показывала практика, последний год Вечный огонь вообще не горел. Мы находимся на аллее Славы - именно эта аллея всегда была символом нашего города, символом Победы и символом справедливости, которая на самом деле нам была дана, чтобы ее сохраняли и охраняли», - приводит агентство его слова.

Кирилл Стремоусов добавил, что «огонь не горел, он был специально отключен - то ли из-за какой-то экономии, то ли из-за того, что люди забыли свою историю».

Ранее сообщался рассказ жительницы Херсона, как она оказалась на территории России. По ее словам, это не составило большого труда: она просто обратилась к российским военным, которые все сразу организовали.