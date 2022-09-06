Гроза HIMARS и «Точка-У»: как расчеты «Бук-МЗ» работают в зоне спецоперации

Боевые расчеты одинаково эффективно ведут борьбу с баллистическими ракетами, барражирующими боеприпасами и беспилотниками противника, а также снарядами систем залпового огня.

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Они способны находить и уничтожать любые летящие цели противника. Работать на предельно малых высотах и гарантировано уничтожать все, что представляет угрозу с воздуха. Расчеты установок «Бук-МЗ» контролируют небо в районе спецоперации по защите мирного Донбасса.

Пусковая установка «Бук-М3» выезжает на огневую позицию. Скорость и проходимость боевой машины, как у хорошего внедорожника. «Бук» останавливается и сразу из походного переводится в боевое положение. Комплекс приводит ракеты в стартовое положение, РЛС сканирует сектор под углом 90 градусов. Когда ракеты готовы, начинается вращение в поиске сектора огня. Комплекс средней дальности может взять на сопровождении цель на расстоянии в 70 километров. Наносит удар сразу по шести целям.

Как правило, на одну цель - одна ракета. Исключение - особо крупные и высокоскоростные объекты. Такие как украинская ракета «Точка-У». Тогда «Бук» наносит сразу двойной удар, гарантирующий поражение цели. Этому расчету приходилось уже сбивать баллистические ракеты ВСУ.

«Лучше увеличить вероятность двумя ракетами, чем попасть одной, а потом запускать следующую, когда может быть поздно», - сказал командир расчета Илья.

Баллистические ракеты, барражирующие боеприпасы и беспилотники противника, в том числе турецкие «Байрактары», американские HIMARS и другие снаряды систем залпового огня. Ежедневно различные воздушные цели появляются в зоне ответственности группировки российских войск.

«Сложнее работать по малоразмерным целям - снарядам РСЗО. У них минимальная поверхность отражения. Но благодаря умелым действиям, расчеты справляются с задачей», - отметил командир ракетного дивизиона Сергей Иванов.

Уничтожить цель «Бук-М3 способен на высоте от пяти метров до 35 километров. При этом обмануть управляемые ракеты комплекса не способны даже самые современные средства радиоэлектронной борьбы.

«Поступает команда о типе цели, высоте и направлении. Цель берется на сопровождение и после всех докладов принимается решение на уничтожение, осуществляется пуск», - рассказал командир расчета Илья.

Ракетные дивизионы западного военного округа (ЗВО) надежно прикрывают расположения союзных сил, крупные военные и инфраструктурные объекты. Националисты используют различные средства поражения, но все их попытки обмануть наши комплексы войсковой ПВО обречены на провал.