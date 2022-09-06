Армия Армия Армия

Гроза HIMARS и «Точка-У»: как расчеты «Бук-МЗ» работают в зоне спецоперации

Павел Кольцов
05:00 06.09.2022
Боевые расчеты одинаково эффективно ведут борьбу с баллистическими ракетами, барражирующими боеприпасами и беспилотниками противника, а также снарядами систем залпового огня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Они способны находить и уничтожать любые летящие цели противника. Работать на предельно малых высотах и гарантировано уничтожать все, что представляет угрозу с воздуха. Расчеты установок «Бук-МЗ» контролируют небо в районе спецоперации по защите мирного Донбасса.

Пусковая установка «Бук-М3» выезжает на огневую позицию. Скорость и проходимость боевой машины, как у хорошего внедорожника. «Бук» останавливается и сразу из походного переводится в боевое положение. Комплекс приводит ракеты в стартовое положение, РЛС сканирует сектор под углом 90 градусов. Когда ракеты готовы, начинается вращение в поиске сектора огня. Комплекс средней дальности может взять на сопровождении цель на расстоянии в 70 километров. Наносит удар сразу по шести целям.  

Как правило, на одну цель - одна ракета. Исключение - особо крупные и высокоскоростные объекты. Такие как украинская ракета «Точка-У». Тогда «Бук» наносит сразу двойной удар, гарантирующий поражение цели. Этому расчету приходилось уже сбивать баллистические ракеты ВСУ.

«Лучше увеличить вероятность двумя ракетами, чем попасть одной, а потом запускать следующую, когда может быть поздно», - сказал командир расчета Илья.

Баллистические ракеты, барражирующие боеприпасы и беспилотники противника, в том числе турецкие «Байрактары», американские HIMARS и другие снаряды систем залпового огня. Ежедневно различные воздушные цели появляются в зоне ответственности группировки российских войск.

«Сложнее работать по малоразмерным целям - снарядам РСЗО. У них минимальная поверхность отражения. Но благодаря умелым действиям, расчеты справляются с задачей», - отметил командир ракетного дивизиона Сергей Иванов.

Уничтожить цель «Бук-М3 способен на высоте от пяти метров до 35 километров.  При этом обмануть управляемые ракеты комплекса не способны даже самые современные средства радиоэлектронной борьбы.

«Поступает команда о типе цели, высоте и направлении. Цель берется на сопровождение и после всех докладов принимается решение на уничтожение, осуществляется пуск», - рассказал командир расчета Илья.

Ракетные дивизионы западного военного округа (ЗВО) надежно прикрывают расположения союзных сил, крупные военные и инфраструктурные объекты. Националисты используют различные средства поражения, но все их попытки обмануть наши комплексы войсковой ПВО обречены на провал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:15 В стране и мире
Видео
Владимир Путин прибыл во Владивосток
20:11 В стране и мире
Видео
В МИД Афганистана рассказали Лаврову о расследовании теракта в Кабуле
19:50 В стране и мире
Глава британского МВД уходит в отставку после избрания Трасс премьер-министром
19:43 В стране и мире
Путин поручит кабмину разработку трудовых гарантий для добровольцев-участников СВО
21:18 В стране и мире
Россия прекратила действие соглашения с Японией по Курилам
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.