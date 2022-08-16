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Преодолеть предел: как «Тор-М2» ВС РФ защищает небо от украинских ракет

Павел Кольцов
Алиса Краузе
05:01 16.08.2022
Боевому расчету российского «Тора-М2» удалось с первого удара поразить украинскую «Точку-У», не дав разорваться кассетным элементам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Тор-М2» выезжает на боевое дежурство. Зенитный ракетный комплекс малой дальности, но способен обнаружить сразу четыре десятка целей на расстоянии больше 30 километров.

В ходе боевой работы «Тору» не обязательно останавливаться. Стрелять комплекс может на ходу. Для боевого расчета небо как на ладони. Самолеты, беспилотники, реактивные боеприпасы - комплекс автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели.

На вооружении 16 зенитных управляемых ракет. На днях один из боевых расчетов выполнил сложнейшую  для «Тора» задачу. Поразил украинскую баллистическую ракету «Точка-У».

«Глубокой ночью поступила информация о том, что летят высокоточные высокоскоростные ракеты. Буквально за пять секунд расчет увидел эту ракету, взял на сопровождение и... в одну-две секунды приняли решение на поражение воздушной цели», - рассказал командир боевого расчета ЗРК «Тор‐М2» Андрей.

Ракета летела в сторону российской границы и, очевидно, предназначалась для удара по одному из населенных пунктов. Украинская «Точка-У» упала прямо посреди сельскохозяйственного поля. Поражающие элементы попали в хвостовую часть ракеты, повредили двигатель, она отклонилась от курса, упала и загорелась.

С ракетой  еще будут работать наши саперы. «Точка-У» начинена кассетными элементами, которые так и не взорвались. «Тор» поразил ее с первого выстрела, хотя скорость была почти в два раза выше предела технических возможностей комплекса.

«Машина заводится просто на раз-два. и сразу у нас все показывается: все датчики, сколько топлива сейчас находится в боевой машине, угол крена машины», - объяснил командир боевого расчета ЗРК «Тор‐М2» Андрей.

Бортовой компьютер, кондиционер, видеокамеры с обзором 360 градусов. Такую боевую машину, признаются военные, даже просто водить приятно. Зенитные батареи в круглосуточном режиме контролируют воздушное пространство, так что даже птица в небе не остается незамеченной ‐ могут сопроводить.

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