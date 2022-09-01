В стране и мире Главе миссии МАГАТЭ показали последствия украинских обстрелов ЗАЭС Алексей Курильченко Михаил Аброськин В результате одного из множества обстрелов был поврежден резервуар - жидкость разлилась по территории АЭС. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Лидеру делегации МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали последствия обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции. Снаряды попали в резервуар и жилой блок - там возник пожар. На поврежденном резервуаре видны отверстия от осколков. Жидкость, хранящаяся там, разлилась по всей территории АЭС. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС. К станции направилась группа диверсантов, но российские войска отразили вторжение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика