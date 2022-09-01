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Главе миссии МАГАТЭ показали последствия украинских обстрелов ЗАЭС

Алексей Курильченко
Михаил Аброськин
16:22 01.09.2022
В результате одного из множества обстрелов был поврежден резервуар - жидкость разлилась по территории АЭС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Лидеру делегации МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали последствия обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции. Снаряды попали в резервуар и жилой блок - там возник пожар.

На поврежденном резервуаре видны отверстия от осколков. Жидкость, хранящаяся там, разлилась по всей территории АЭС.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС. К станции направилась группа диверсантов, но российские войска отразили вторжение.

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