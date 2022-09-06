В настоящий момент медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь мужчине.

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Власти Запорожья опровергли сообщения о гибели коменданта Бердянска при подрыве в центре города. Как заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, вопреки серьезным ранениям и потере ног, Артем Бардин продолжает бороться за свою жизнь.

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив», - написал в своем Telegram-канале Рогов.

Он также добавил, что в настоящий момент медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь коменданту.

Ранее в СМИ появились данные, что после подрыва украинскими националистами автомобиля Бардина возле здания администрации в центре города мужчина скончался.