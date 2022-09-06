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Комендант Бердянска скончался после подрыва автомобиля в центре города

Анна Назайкина
19:35 06.09.2022
Днем Артема Бардина доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Комендант Бердянска скончался после подрыва автомобиля в центре города
© Фото: glava_brd, Telegram
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Комендант Бердянска скончался после подрыва автомобиля в центре города, передает РИА Новости, ссылаясь на власти Запорожской области.

Ранее в мэрии заявляли, что террористы киевского режима взорвали машину Артема Бардина рядом со зданием администрации. Как утверждается, целью организовавших этот теракт является запугивание жителей территорий, освобожденных от украинских националистов.

Днем сообщалось, что мужчина находится в больнице, за ним наблюдали врачи. Было отмечено, что после подрыва его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

Также власти Бердянска уточняли, что еще три автомобиля, которые находились недалеко от места ЧП, пострадали в результате взрыва, однако в этот момент в них никто не находился.

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