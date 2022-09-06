США и Албания запросили заседание Совбеза ООН по Украине

Заседание уже внесено в график и должно состояться 7 сентября, сообщил источник РИА Новости.

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США и Албания запросили заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

По данным агентства, заседание уже внесено в график и должно состояться в среду, 7 сентября.

Ранее сообщалось о планах Совбеза ООН провести брифинг о «поддержании мира и безопасности Украины» 22 сентября.