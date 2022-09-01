СБ ООН назначил на 22 сентября брифинг по Украине
Обсуждение ситуации на Украине вошло в программу Совета Безопасности ООН на сентябрь.
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
Совет Безопасности ООН определился с датой проведения заседания по ситуации на Украине. Обсуждение украинского вопроса включили в Предварительную программу работы Совета Безопасности на сентябрь 2022 года, опубликованную на сайте Организации объединенных наций.
Заседание намечено на 22 сентября. Тема брифинга обозначена, как «поддержание мира и безопасности Украины».
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что РФ запросила на 6 сентября проведение заседания Совбеза в связи с систематическими обстрелами Киевом Запорожской АЭС.
Напомним, что сегодня миссия МАГАТЭ работает на Запорожской АЭС.