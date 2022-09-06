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Власти Энергодара заявили об очередном обстреле со стороны ВСУ

Анна Назайкина
19:29 06.09.2022
Многократным артиллерийским ударам подвергся район трансформаторной подстанции «Луч».
Власти Энергодара заявили об очередном обстреле со стороны ВСУ
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Власти Энергодара заявили об очередном обстреле со стороны украинских националистов. Об этом говорится в сообщении властей города.

«Каратели ВСУ ведут артиллерийский обстрел Энергодара Многократным артиллерийским ударам подвергся район трансформаторной подстанции "Луч" и расположенного рядом гаражного кооператива», - заявили в администрации. 

На данный момент информации о раненых и погибших не поступало, сведения о разрушениях уточняются.

Корреспондент ТАСС передает, что в некоторых районах пропал свет и до сих пор слышны взрывы.

Сегодня днем в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России заявил, что артиллерия ВСУ 15 раз за сутки обстреляла Энергодар и Запорожскую АЭС - крупнейшую атомную электростанцию в Европе.

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