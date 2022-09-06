Власти Энергодара заявили об очередном обстреле со стороны ВСУ
Многократным артиллерийским ударам подвергся район трансформаторной подстанции «Луч».
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Власти Энергодара заявили об очередном обстреле со стороны украинских националистов. Об этом говорится в сообщении властей города.
«Каратели ВСУ ведут артиллерийский обстрел Энергодара Многократным артиллерийским ударам подвергся район трансформаторной подстанции "Луч" и расположенного рядом гаражного кооператива», - заявили в администрации.
На данный момент информации о раненых и погибших не поступало, сведения о разрушениях уточняются.
Корреспондент ТАСС передает, что в некоторых районах пропал свет и до сих пор слышны взрывы.
Сегодня днем в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России заявил, что артиллерия ВСУ 15 раз за сутки обстреляла Энергодар и Запорожскую АЭС - крупнейшую атомную электростанцию в Европе.