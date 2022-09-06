МО РФ: ВСУ за сутки 15 раз обстреляли Энергодар и ЗАЭС

Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинская артиллерия 15 раз за сутки обстреляла Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил на брифинге 6 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Всего ВСУ выпустили 20 артиллерийских снарядов из Марганца в Днепропетровской области, российские военные подавили огонь. Как утверждает представитель российского военного ведомства, один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй – в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.

Также Конашенков рассказал об уничтожении ракетами «Калибр» крупного хранилища топлива в районе Карповки в Днепропетровской области, предназначавшегося для использования украинскими военными на на Николаево-Криворожском направлении.

По словам представителя Минобороны, ВСУ пытаются атаковать на отдельных участках этого направления, но все попытки заканчиваются неудачей. Он отчитался о потерях украинской стороны в личном составе и в технике. На Николаево-Криворожском направлении только за сутки ВСУ потеряли более 210 бойцов, а также танки, БМП, бронемашины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов