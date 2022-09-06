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Министр спорта РФ рассказал о попытках вернуть россиян на Олимпиаду

Ян Брацкий
01:08 06.09.2022
Глава Минспорта РФ заявил, что без россиян любые соревнования утратят яркость и зрелищность.
Министр спорта РФ рассказал о попытках вернуть россиян на Олимпиаду
© Фото: IMAGO, Ashley Western, Global Look Press
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Россия делает все возможное, чтобы ее атлеты выступили на следующих Олимпийских играх. С таким заявлением на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, сложно сказать, удастся ли решить эту задачу.

«Мы надеемся, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх и, соответственно, для начала - в квалификационных отборочных соревнованиях. И максимально возможное делаем, наши федерации, представители в международных федерациях. С уверенностью сейчас сказать, что эту задачу решим, сложно, но тем не менее у спортсменов всегда до последнего момента остается надежда так же, как и у, я надеюсь, организаторов международных федераций», - цитирует министра РИА Новости.

Матыцин уверен, что без россиян любые соревнования утратят свою зрелищность и яркость. Кроме того, пострадает знаменитое олимпийское единство, так как будут нарушены его базовые принципы.

Ранее Матыцин заявил, что Россия выступает принципиально против политизации спорта и дискриминации атлетов по политическим мотивам. Российские спортсмены оказались под санкциями и были отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с пятого по восьмое сентября. На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.

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