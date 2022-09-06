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От первого лица: уникальные кадры боевой работы наводчика-оператора БМП в ходе спецоперации

Владислав Кустов
17:45 06.09.2022
Разведка НМ ДНР зачищает брошенные украинскими военными при отступлении поселки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уникальные кадры боевой работы наводчика-оператора боевой машины пехоты в ходе спецоперации удалось снять телеканалу «Звезда». Военные занимались ликвидацией противника на Северском направлении.

Разведка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) зачищает брошенные украинскими военными при отступлении поселки. Задача - убедиться, что в домах нет засады.

Маленький, безымянный и давно вымерший поселок. Разведка медленно и тихо проходит каждый двор. Вид от первого лица обеспечивают экшен-камеры. Над головой постоянно свистят снаряды.

Задача бойцов - убедиться, что противник ушел и не оставил засад. Командир периодически подает условным знаком сигнал «Чисто».

Разведка замечает перемещения противника. Сейчас по нему работает артиллерия. На позицию, чтобы накрыть огнем бойцов Вооруженных сил Украины, также выдвигается БМП.

Когда машина выйдет на огневую позицию, в нее может прилететь противотанковая ракета или мина. Однако такая позиция называется закрытой: башенное орудие стреляет навесом по координатам, полученным от разведки.

Калибр - 73 миллиметра, противник не слышит самого выстрела, только пронзительный свист. Уникальные кадры боевой работы наводчика-оператора от первого лица удалось получить благодаря нашей экшен-камере. Выстрел - и сразу новый снаряд.

После выполнения боевой задачи главное - хорошо замаскировать машину. Как доложили командирам, позицию БМП сразу после отъезда с места накрыли минометы. Но опоздали.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы ВДВ в ходе спецоперации. ВСУ предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, но были остановлены российскими десантниками.

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