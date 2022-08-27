Армия Огонь из всех орудий: кадры боевой работы ВДВ при отражении прорыва ВСУ Всего было уничтожено более двадцати украинских националистов и более пяти единиц техники противника. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены российскими десантниками. «Сейчас основная задача - это ведение оборонительного боя и недопущение прорыва противника в сторону населенных пунктов», - рассказал командир десантно-штурмовой роты с позывным «Партизан». Используя артиллерию, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы, военнослужащие ВС РФ прекратили наступление украинских войск. Всего было уничтожено более двадцати украинских националистов и более пяти единиц техники противника. Ранее были опубликованы кадры боевой работы ВДВ на Украине. Российские военнослужащие огнем из реактивных пехотных огнеметов «Шмель» уничтожили наступающие подразделения ВСУ. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика