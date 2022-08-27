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Огонь из всех орудий: кадры боевой работы ВДВ при отражении прорыва ВСУ

05:00 27.08.2022
Всего было уничтожено более двадцати украинских националистов и более пяти единиц техники противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены российскими десантниками.

«Сейчас основная задача - это ведение оборонительного боя и недопущение прорыва противника в сторону населенных пунктов», - рассказал командир десантно-штурмовой роты с позывным «Партизан».

Используя артиллерию, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы, военнослужащие ВС РФ прекратили наступление украинских войск.

Всего было уничтожено более двадцати украинских националистов и более пяти единиц техники противника.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы ВДВ на Украине. Российские военнослужащие огнем из реактивных пехотных огнеметов «Шмель» уничтожили наступающие подразделения ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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