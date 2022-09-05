Боррель заявил, что наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

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Наличие шенгенской визы не является для российских граждан гарантией на въезд в страны ЕС. Об этом сегодня на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики, политики безопасности и обороны заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может так случится, что вам откажут», - сказал Боррель.

По его словам, государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы. Но чиновник отметил, что страны «не могут полностью изолировать россиян от Европы».

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может не поддержать идею полного запрета на выдачу виз россиянам. Он напомнил, что сейчас уже существует запрет на въезд для российских олигархов и следующие шаги нужно тщательно обдумать и проработать.