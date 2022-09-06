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Эпизоды «Востока»: самые яркие кадры масштабных учений

Мария Герман
16:53 06.09.2022
Военнослужащие Восточного военного округа провели на полигонах десятки тренировок разного уровня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Учения «Восток-2022» уже шесть дней с размахом гремят на семи полигонах и в акваториях двух морей. За все это время более 50 тысяч военных из 14 государств совместно выполняли боевые задачи - поражали цели, отрабатывали тактику и боевое взаимодействие.

Десантники Ивановского соединения ВДВ еще раз проверяют амуницию перед посадкой в самолет Ил-76МД. Их задача - поддержка ударной группировки в наступлении на силы условного противника. Голубые береты, приступая к десантированию, в первую очередь производят выброску оружия, боеприпасов и техники.

Груз на пяти широких парашютах аккуратно приземляется в точке проведения операции. Следом самолет покидают и десантники. Земля. Бойцы аккуратно сворачивают парашюты и стропы и сразу приступают к выполнению задач - нужно найти и уничтожить противника. В учениях были задействованы более 1 000 десантников и почти 30 единиц боевой и специальной техники.

«Все успешно. Все нормально приземлились, посадка была довольно-таки мягкая. Посадочная площадка нормальная - трава высокая, соответственно, чуть мягче», - сказал старший стрелок, гвардии рядовой Баи Вхетак.

Параллельно с десантниками в ходе учений «Восток-2022» принимает участие и флот. Корвет «Гремящий» из акватории Охотского моря произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр». Корабль условного противника уничтожен. Судно-мишень было поражено с расстояния более трех сотен километров. Ракета шла по сложной траектории, ей пришлось огибать естественные препятствия.

А на Курильских островах бойцы предотвратили высадку сил «противника» на берег. Сначала транспорт условного врага был взят на сопровождение, а после входа в зону поражения расчеты берегового комплекса «Бастион», находящиеся на острове Матуа, произвели пуск по морской цели. Десантный корабль «противника» был уничтожен прямым попаданием крылатой ракеты «Оникс».

Авиация, противовоздушная оборона, сухопутные и морские подразделения связаны в единую систему безопасности Дальнего Востока. Ежедневно тысячи военнослужащих обеспечивают охрану наших границ от Байкала до Чукотки. Подготовка к главным маневрам прошла без отрыва от боевого дежурства. Военнослужащие Восточного военного округа провели на полигонах десятки тренировок и учений разного уровня.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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