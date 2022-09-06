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МО РФ опубликовало кадры нанесения ударов по пехоте и бронетехнике ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

13:58 06.09.2022
Вооруженные силы Украины так и не смогли закрепиться на Николаево-Криворожском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует кадры нанесения ударов по противнику при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении.

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили пехоту и бронетехнику ВСУ, выдвигающуюся в ходе очередной безуспешной попытки прорыва на данном направлении.

Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за сутки уничтожены более 210 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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