Армия МО РФ опубликовало кадры нанесения ударов по пехоте и бронетехнике ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины так и не смогли закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ публикует кадры нанесения ударов по противнику при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении. Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили пехоту и бронетехнику ВСУ, выдвигающуюся в ходе очередной безуспешной попытки прорыва на данном направлении. Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за сутки уничтожены более 210 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика