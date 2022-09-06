МО РФ опубликовало кадры нанесения ударов по пехоте и бронетехнике ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Министерство обороны РФ публикует кадры нанесения ударов по противнику при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении.
Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили пехоту и бронетехнику ВСУ, выдвигающуюся в ходе очередной безуспешной попытки прорыва на данном направлении.
Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за сутки уничтожены более 210 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов