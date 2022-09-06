МО РФ: за сутки уничтожены более 210 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отчитался о потерях Вооруженных сил Украины в ходе безуспешного наступления на Николаево-Криворожском направлении. По его словам, только за сутки на данном направлении уничтожены более 210 украинских военных.

Также есть потери в военной технике - 12 танков, 11 БМП и 8 других бронированных машин, 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.