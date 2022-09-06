Армия Не страшна непроглядная тьма: командир зенитной батареи рассказал об особенностях «Стрелы» Сергей Лебедев Самонаводящаяся головка ракеты охлаждается и реагирует на тепло, выделяемое целью. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на: Зенитно-ракетному комплексу «Стрела-10» не страшны плохие погодные условия и непроглядная тьма. Об этом «Звезде» рассказал командир батареи, участвующий в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022». «В дождь, туман комплекс работает так же, как и при хороших погодных условиях, потому что он может работать в инфракрасном режиме», - рассказал командир зенитно-ракетной батареи Александр Асенин. Офицер отметил, что самонаводящаяся головка охлаждается и реагирует на тепло, выделяемое целью. Это гарантирует стопроцентное попадание. Ранее «Звезда» показала кадры, как ЗРК «Стрела-10» ведет огонь в ходе учений «Восток-2022». Комплексу удалось поразить воздушные цели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика