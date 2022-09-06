«Стрела» в действии: опубликованы кадры работы ЗРК на учениях «Восток-2022»
Световые мишени в небе над полигоном имитируют вертолеты и беспилотники условного противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» ведет огонь по воздушным целям в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».
«В небе над полигоном световые мины, они имитируют вертолеты и беспилотники условного противника», - пояснил корреспондент.
Сегодня президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проводится финальная часть учений.
Ранее Минобороны России сообщило, что более 2 000 иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на учениях «Восток-2022».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов