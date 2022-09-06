Армия Восток-2022 «Стрела» в действии: опубликованы кадры работы ЗРК на учениях «Восток-2022» Роман Закурдаев Световые мишени в небе над полигоном имитируют вертолеты и беспилотники условного противника. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» ведет огонь по воздушным целям в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». «В небе над полигоном световые мины, они имитируют вертолеты и беспилотники условного противника», - пояснил корреспондент. Сегодня президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проводится финальная часть учений. Ранее Минобороны России сообщило, что более 2 000 иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на учениях «Восток-2022». Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика