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Ракетчики и артиллеристы нанесли массированный огневой удар по объектам «противника» на учениях «Восток-2022»

12:30 06.09.2022
Более 2 000 иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на учениях.
Ракетчики и артиллеристы нанесли массированный огневой удар по объектам «противника» на учениях «Восток-2022»
© Фото: Минобороны России
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Ракетчики и артиллеристы нанесли массированный огневой удар по «вражеским» объектам в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Ракетные и артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск (сил) нанесли массированный огневой удар по критически важным объектам противника в рамках СКШУ "Восток-2022"», - говорится в сообщении.

Между тем корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» ведет огонь по воздушным целям в ходе учений. Световые мишени в небе над полигоном имитируют вертолеты и беспилотники условного противника.

Ранее Минобороны России сообщило, что более 2 000 иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на учениях «Восток-2022».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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