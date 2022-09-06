Ракетчики и артиллеристы нанесли массированный огневой удар по объектам «противника» на учениях «Восток-2022»

Более 2 000 иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на учениях.

© Фото: Минобороны России

Ракетчики и артиллеристы нанесли массированный огневой удар по «вражеским» объектам в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Ракетные и артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск (сил) нанесли массированный огневой удар по критически важным объектам противника в рамках СКШУ "Восток-2022"», - говорится в сообщении.

Между тем корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» ведет огонь по воздушным целям в ходе учений. Световые мишени в небе над полигоном имитируют вертолеты и беспилотники условного противника.

Ранее Минобороны России сообщило, что более 2 000 иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на учениях «Восток-2022».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов