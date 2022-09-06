Командующий коалиционной группировкой войск назвал основную особенность СКШУ «Восток-2022»
В состав коалиционной группировки войск и сил вошли воинские контингенты девяти стран.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Командующий коалиционной группировкой войск (сил) Владимир Омельянович указал на основную особенность учений «Восток-2022».
«Основной особенностью проведения СКШУ является создание коалиционной группировки войск (сил), которая предназначена для подготовки и проведения совместной специальной операции с целью обеспечения мира и безопасности», - сказал он.
В состав коалиционной группировки войск и сил вошли воинские контингенты девяти стран, добавил Омельянович.
Сегодня президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проводится финальная часть учений.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов