Армия Восток-2022 Командующий коалиционной группировкой войск назвал основную особенность СКШУ «Восток-2022» В состав коалиционной группировки войск и сил вошли воинские контингенты девяти стран. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Командующий коалиционной группировкой войск (сил) Владимир Омельянович указал на основную особенность учений «Восток-2022». «Основной особенностью проведения СКШУ является создание коалиционной группировки войск (сил), которая предназначена для подготовки и проведения совместной специальной операции с целью обеспечения мира и безопасности», - сказал он. В состав коалиционной группировки войск и сил вошли воинские контингенты девяти стран, добавил Омельянович. Сегодня президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проводится финальная часть учений. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика