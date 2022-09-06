Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре

В результате удара был поврежден кабинет приема присяги при получении российского гражданства.

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Украинские военные, используя беспилотный летательный аппарат, в ночь на вторник сбросили снаряд на крышу здания в Энергодаре, в котором расположен паспортный стол. Об этом сообщили в администрации города.

«БЛА ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В результате удара был поврежден кабинет приема присяги при получении гражданства РФ.

Ранее глава администрации города Александр Волга заявил, что украинские власти регулярно шантажируют педагогов в Энергодаре, адресуя им неприкрытые угрозы. Он отметил, что подобные меры киевский режим использует для давления на людей в Запорожской области уже довольно длительное время.