В администрации Энергодара рассказали, как Киев регулярно шантажирует педагогов.

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Украинские власти регулярно шантажируют педагогов в Энергодаре, адресуя им неприкрытые угрозы. Об этом рассказал глава администрации города Александр Волга.

Он отметил, что подобные меры киевский режим использует для давления на людей в Запорожской области уже довольно длительное время. Причем, кроме запугивания никаких методов власти Украины не используют.

«Они производят... ажиотаж в умах непосредственно преподавательского состава», - заметил глава администрации в беседе с ТАСС.

Помимо этого, по словам Волги, ведется устрашение родителей, призванное заставить их не пускать детей в российские школы. Подобные действия он назвал низостью, заметив, что манипуляции с помощью детей - последнее дело.