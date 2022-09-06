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Десантно-штурмовые подразделения отработали задачи по штурму захваченного «города» на учениях «Восток-2022»

11:16 06.09.2022
Штурмовые группы под прикрытием огня подразделений, блокирующих населенный пункт, и аэрозольных завес выдвинулись к населенному пункту, где осуществили огневое поражение противника.
Десантно-штурмовые подразделения отработали задачи по штурму захваченного «города» на учениях «Восток-2022»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В рамках СКШУ «Восток-2022» на полигоне Сергеевский десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработали задачи по штурму населенного пункта, захваченного подразделениями условного противника. Об этом сообщает Минобороны Россиию

Штурмовые группы под прикрытием огня подразделений, блокирующих населенный пункт, и аэрозольных завес выдвинулись к населенному пункту, где осуществили эффективное огневое поражение противника в зданиях и в легкобронированной технике при грамотном применении реактивных пехотных огнеметов и других огневых средств.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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