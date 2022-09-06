Десантно-штурмовые подразделения отработали задачи по штурму захваченного «города» на учениях «Восток-2022»
Штурмовые группы под прикрытием огня подразделений, блокирующих населенный пункт, и аэрозольных завес выдвинулись к населенному пункту, где осуществили огневое поражение противника.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В рамках СКШУ «Восток-2022» на полигоне Сергеевский десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработали задачи по штурму населенного пункта, захваченного подразделениями условного противника. Об этом сообщает Минобороны Россиию
Штурмовые группы под прикрытием огня подразделений, блокирующих населенный пункт, и аэрозольных завес выдвинулись к населенному пункту, где осуществили эффективное огневое поражение противника в зданиях и в легкобронированной технике при грамотном применении реактивных пехотных огнеметов и других огневых средств.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов