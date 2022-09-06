Кадыров заявил, что не имеет права «просто так уйти»

Он также отметил, что в это ответственное время, когда РФ борется с «мировым сатанизмом» в Донбассе, главы регионов и военные не имеют права брать отпуска.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что «разговоры о бессрочном отпуске» нужно «оставить на будущее», комментируя набравшее в Сети обсуждение о его уходе с поста руководителя региона.

Кадыров подчеркнул, что не имеет права «просто так уйти», так как жители республики доверили ему руководить субъектом.

«И оправдать это доверие - моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», - написал он в своем Telegram-канале.

Он также сказал, что в это ответственное время, когда РФ борется с «мировым сатанизмом» в Донбассе, главы регионов и военные не имеют права брать отпуска.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает быть руководителем региона и его слова об уходе «пока никак не материализовались». Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-аккаунте видеообращение, в котором сказал, что «засиделся» на посту главы республики, который занимает уже 15 лет, и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».