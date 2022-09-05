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Песков прокомментировал слова Кадырова о возможном уходе с поста главы Чечни

Максим Крюков
07:57 05.09.2022
По словам представителя Кремля, необходимо исходить из того, что Кадыров продолжает руководство регионом.
Песков прокомментировал слова Кадырова о возможном уходе с поста главы Чечни
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает быть руководителем региона, и его слова об уходе «пока никак не материализовались».

«Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере, мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», - сказал Песков.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-аккаунте видеообращение, в котором сказал, что «засиделся» на посту главы республики, который занимает уже 15 лет, и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».

В мае этого года после выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» Дмитрий Песков рассказал, что состоит в очень добрых отношениях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он также добавил, что политики иногда критикуют друг друга в дружеской форме. Представитель Кремля подчеркнул, что информационную войну в настоящее время ведут против каждого, в таких условиях необходимо выстоять.

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