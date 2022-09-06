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Экс-глава МИД Австрии упомянула хрустальный шар, говоря о будущем России и ЕС

Сергей Лебедев
10:40 06.09.2022
Карин Кнайсль заявила, что страны находятся на пороге важных изменений.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Россия и Евросоюз находятся на пороге очень важных изменений. Об этом заявила бывший глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время Восточного экономического форума.

«У меня нет хрустального шара, мы на пороге очень важных изменений. По моему мнению, еще слишком рано говорить о каких-то прогнозах», - сказала политик в разговоре с корреспондентом «Звезды».

Напомним, в Восточном экономическом форуме примет участие президент России Владимир Путин. Не исключено, что глава государства встретится с Карин Кнайсль.

На Восточном экономическом форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.

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