Землетрясение магнитудой 6,8 случилось на юго-западе Китая

Его эпицентр находился в уезде Лудин.

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В понедельник в провинции Сычуань на юго-западе Китая зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,8. Об этом сегодня сообщил сейсмологический центр КНР.

Отмечается, что землетрясение произошло в Гардзе-Тибетском автономном округе. Его эпицентр находился в уезде Лудин. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним, в конце июля на Филиппинах в провинции Абра произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. В результате пострадали 60 человек. Еще четверо погибли.

Также было повреждено 29 дорог, три моста, 173 строения, произошло 58 оползней.