На Филиппинах при мощном землетрясении погибли четыре человека

Также ранения различной степени тяжести получили 60 человек.

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В среду на Филиппинах в провинции Абра произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. В результате пострадали 60 человек. Еще четверо погибли. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Берхур Абалос.

По словам чиновника, повреждены 29 дорог, три моста, 173 строения, а также произошло 58 оползней. Абалос отметил, что в течение месяца могут ощущаться остаточные подземные толчки.

Напомним, в конце прошлого месяца в Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Его очаг находился на глубине 10 километров.

К счастью, тогда никто не пострадал. Также обошлось без разрушений.