Бойцы НМ ДНР отбили крупный опорный пункт ВСУ на марьинском направлении

Благодаря мощной артподготовке, которая сопровождалась уничтожением камер наблюдения с помощью ПТУР, была уничтожена часть живой силы противника, а остальные спаслись бегством.

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Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики успешно продвигаются на марьинском направлении. В результате успешного наступления был занят и зачищен крупный опорный пункт украинских войск. Об этом сообщает НМ ДНР в своем Telegram-канале.

Благодаря мощной артподготовке, которая сопровождалась уничтожением камер наблюдения с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР), была уничтожена часть живой силы противника, а остальные спаслись бегством.

Ранее «Звезда» рассказала, как бойцы НМ ЛНР выбивают украинских военных с их позиций. Командиры одного из батальонов 4-й бригады армейского корпуса Народной милиции ЛНР постоянно находятся рядом с линией фронта. Они получают разведданные, отдают приказы расчетам и бронегруппам.