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На подходе к Северску: как бойцы НМ ЛНР выбивают ВСУ с их позиций

Владислав Кустов
Максим Крюков
04:30 05.09.2022
Уничтожать позиции ВСУ помогают российские штурмовики Су-25 и артиллерия.
На подходе к Северску: как бойцы НМ ЛНР выбивают ВСУ с их позиций
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Рутинная работа разведки - занять позицию и вглядываться в даль. С воздуха хорошо видно, как, например, украинские боевики несут продовольствие на позиции. Сеть траншей.

По позициям ВСУ начинает работать российская артиллерия. Теперь украинские военные вжимаются в окопы - головы не поднять. Тройка бойцов решила добежать до укрытия, но потерпела неудачу. Одному пришлось оказывать медицинскую помощь.

Командиры одного из батальонов 4-й бригады армейского корпуса Народной милиции ЛНР постоянно находятся рядом с линией фронта. Они получают разведданные, отдают приказы расчетам и бронегруппам. Уничтожать позиции ВСУ помогают российские «Грачи». Штурмовики Су-25 всегда появляются внезапно, меньше, чем на минуту - и уже все в дыму от их ракет.

В дело вступают танкисты. Только съехав с трассы, прикрывая движение БМП, наносят точный удар, в результате чего загорается броневик противника.

Легендарный комбат с позывным «Шер» - один из самых боевых командиров 4-й бригады войск ЛНР. Его батальон прошел немало линий обороны противника. Фронт знает так, что карта не нужна. Разведка докладывает - противник занял позиции. Вот один из боевиков, услышав свист снаряда, прячется. Но после двух пристрелочных третий находит цель.

«Наносим поражение при помощи ствольной артиллерии. Корректировщики сидят сейчас, наблюдают цель. Один залп был попадание. Со второго - небольшой отрыв. Сейчас подведутся», - рассказал военнослужащий НМ ЛНР с позывным «Шер».

А работа связистов, как правило, остается за кадром. Те, без кого ни огонь артиллерии не скорректируешь, ни штурм не проведешь. Им каждый день приходится возить на тележках тяжелые аккумуляторы по дороге, которую просматривают ВСУ и могут начать обстрел в любую минуту.

Быстрая замена аккумуляторов в ретрансляторе - и обратно к машине. Повезло, обстрел миновал. Военным ВСУ, похоже, совсем не до нас. Тем временем огонь по посадке уже вплотную ведут танки и БМП. Там за несколькими линиями обороны - чуть больше, чем в десяти километрах - Северск. А за ним - Краматорск и Славянск - последние рубежи обороны ВСУ в Донбассе.

Ранее телеканалу «Звезда» удалось запечатлеть уникальные кадры ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы бойцами Народной милиции ЛНР под Северском. Судя по кадрам, украинский внедорожник эвакуирует часть бойцов ВСУ, среди которых, возможно, было и командование, и быстро удирает прочь.

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