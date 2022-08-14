Теннисист Медведев ответил обозвавшему его лузером болельщику

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Теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку с болельщиком, оскорбившем его. Инцидент произошел в минувший четверг на турнире в Монреале после поражения россиянина от австралийца Ника Кирьоса.

Когда Даниил Медведев выходил с корта, мужчина выкрикнул ему, что он «лузер». Теннисист подошел к недовольному болельщику и сказал зрителю, чтобы тот «включал мозги».

Напомним, ранее Даниил Медведев превзошел предыдущий рекорд по продолжительности нахождения на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов среди российских спортсменов. Марат Сафин, которому принадлежал прошлый рекорд, находился на этой лидерской позиции в течении девяти недель.